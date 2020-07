Temptation Island, le coppie scoppiano al reality. Cosa sta succedendo? (Di venerdì 24 luglio 2020) Temptation Island e le coppie in crisi. Cosa sta succedendo al reality? Tradimenti, delusioni, strategie: c’è tutto questo a Temptation Island. Da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, da Andrea e Anna a Annamaria e Antonio grandi colpi di scena ieri su Canale 5 per le coppie protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia. Antonella Elia in lacrime Abbiamo visto un Antonella Elia incredula davanti alle immagini inequivocabili del suo fidanzato Pietro delle Piane che ha ammesso il tradimento. L’attore, forse per vendetta, ha agito di impulso e ha baciato la tentatrice. Antonella è scoppiata a piangere ferita e delusa dalla sua relazione. Ma non molla: ... Leggi su pianetadonne.blog

