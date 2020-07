Task force e Recovery fund: dopo flop Colao, Conte tenta il bis (Di venerdì 24 luglio 2020) dopo aver incassato da più parti elogi ed applausi per l’intesa raggiunta a Bruxelles sul Recovery fund che dovrebbe portare in dote all’Italia un tesoretto da 209 miliardi di euro – il cui utilizzo è ovviamente vincolato a un piano ben definito di riforme nei settori chiave rispetto ai quali il nostro Paese è in ritardo – il Presidente del Consiglio Conte è già alle prese con il nodo “gestione” degli aiuti economici. “È un momento storico per l’Europa e per l’Italia. Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre” , ha detto il Premier durante l’informativa alle ... Leggi su quifinanza

