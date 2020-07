“Sto rinascendo, grazie a loro”: Sanseverino continua il suo recupero post Covid (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Quaranta giorni fa non stavo in piedi e non camminavo, per spostarmi dal letto alla sedia a rotelle dovevano usare il sollevatore. Dovevano lavarmi, imboccarmi, per non parlare delle funzioni corporali. Dopo un mese di duro lavoro sono in piedi, deambulo, anche se con presidi, vado in bagno da solo, mangio senza aiuti. Sto rinascendo, grazie a loro”. E’ il messaggio del dottore Carmine Sanseverino ricoverato lo scorso 13 aprile dopo aver contratto il Covid-19. Una lotta contro il nemico invisibile vinta lo scorso 12 giugno. Il dottore Sanseverino lascia il Moscati: è guarito dal Covid, ora la riabilitazione L'articolo “Sto rinascendo, grazie a ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Sanseverino: 'Sto rinascendo dopo il Covid grazie a loro' #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : “Sto rinascendo