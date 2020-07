Sonic - Il film: il sequel ha una data di uscita (Di venerdì 24 luglio 2020) Il sequel di Sonic - Il film ora ha una data di uscita. Lo studio cinematografico Paramount ha annunciato che il nuovo film, al momento senza titolo, arriverà nei cinema l'8 aprile 2022.Il reveal della data di uscita fa parte di un più ampio gruppo di annunci Paramount. Top Gun: Maverick è stato rinviato di circa sei mesi dal 23 dicembre 2020 al 2 luglio 2021. A Quiet Place II di John Krasinski è stato rinviato dal 4 settembre 2020 al 23 aprile 2021. Il nuovo Jackass è stato rinviato dal 2 luglio 2021 al 3 settembre 2021.Sonic the Hedgehog è stato un grande successo quando è uscito nei cinema nel mese di febbraio, poco prima del lockdown. Il sequel è stato rivelato ... Leggi su eurogamer

GamingToday4 : Il sequel di Sonic – Il film è ufficialmente in arrivo nel 2022 - NerdPool_IT : Non solo rinvii: ecco una data d'uscita per il sequel del live action di Sonic the Hedgehog. Avete visto il primo f… - pokemonnext : Rivelata la data d’uscita del sequel di Sonic il film! - NintendOnTweet : Il sequel di Sonic – Il film è ufficialmente in arrivo nel 2022 - mattsun_93 : RT @InstantGamingIT: Il sequel del film d Sonic The Hedgehog uscirà l'8 Aprile 2022 -