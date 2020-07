Roberto Draghetti, morto lo storico doppiatore di Jamie Foxx e di due personaggi dei Simpson (Di venerdì 24 luglio 2020) È morto a Roma Roberto Draghetti, un nome storico del doppiaggio italiano. Avrebbe compiuto 60 anni tra poco: la causa del decesso sembrerebbe essere un infarto. Da Jamie Foxx a Benicio del Toro passando per Mickey Rourke, sono tanti gli attori ai quali ha prestato la voce. Ma per lui non c’era solo il cinema: Tony Ciccione e il sovrintendente Chalmers, due personaggi storici de I Simpson, erano doppiati da lui. E di recente aveva doppiato anche uno dei protagonisti dell’amatissima serie tv La Casa di Carta, “Mosca”. L'articolo Roberto Draghetti, morto lo storico doppiatore di Jamie Foxx e di due ... Leggi su ilfattoquotidiano

