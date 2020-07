Riguardare Hollywood Party con gli occhi della cancel culture (Di venerdì 24 luglio 2020) Trovate un posto sicuro, amici fidati, e abbandonatevi al divertimento di “Hollywood Party”. Bisogna rendere omaggio a un genio della comicità che si chiamava Peter Sellers, morto a Londra 40 anni fa. Alla cerimonia funebre volle come accompagnamento “In the Mood” di Glenn Miller. Non perché gli pia Leggi su ilfoglio

Una delle battaglie legali tra i Soundgarden e la vedova di Chris Cornell, Vicky, sembrerebbe essere finita. Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter e molti altri magazine, infatti, la band h ...

Elisabetta Canalis, George Clooney svela un retroscena inaspettato su di lei

Elisabetta Canalis e George Clooney sono stati fidanzati per qualche anno e proprio a riguardo il noto divo di Hollywood ha svelato un retroscena su di lei. Correva l’anno 2009: Elisabetta Canalis, co ...

