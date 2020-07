Recovery fund? Un inganno verde (Di venerdì 24 luglio 2020) Che fosse un imbroglio l’ho subodorato subito, quando chiunque dei mammasantissima al potere, ogni volta che apriva bocca per elogiare ‘sto Recovery fund, aggiungeva sùbito la necessità di utilizzarlo per l’economia verde. Così Mattarella, Conte e Zingaretti. Fateci caso la prossima volta che lo nominano. Siccome Recovery sottintende dal Covid e dalle disastrose conseguenze del lockdown, mi son chiesto cosa diavolo ci azzeccasse l’economia verde. No, perché, vedete, il caso del Covid ha fatto emergere una forte debolezza nel sistema sanitario di molti Paesi; un sistema che uno vorrebbe pronto ad affrontare emergenze, cosa che si è dimostrata non valere. Quanto al lockdown, esso ha dato una sonora batosta all’economia di chi lo ha adottato. ... Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni… - AnnalisaChirico : Il Pd pone tema serio: le risorse Mes arriverebbero già quest’anno e sn sottoposte a meno condizionalità rispetto a… - borghi_claudio : @MatMaz72 Come perché? Ve l'ho spiegato mille volte. Il recovery fund è ricatto indiretto... il MES è arma di ricatto diretto e immediato - MaraTahnee : RT @fattoquotidiano: Recovery fund, per Bagnai il debito comune non c’è: “Chi vi racconta queste storie? Momento storico? Fregnaccia che de… - carmenfuriosa : RT @Deputatipd: Lega e Fratelli d’Italia, ancora una volta, si dimostrano contrari agli italiani. Al Parlamento Europeo, nel voto sul Recov… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Il Recovery Fund dovrà essere approvato da 27 parlamenti - ItaliaOggi.it Italia Oggi Recovery Fund, Ferretti: "Compromesso accettabile con i Frugavidi. Ma per un secondo miracolo serve Draghi"

Questo il commento dell'economista e docente Innovation Academy Trentino Sviluppo, Andrea Ferretti, in seguito all'accordo sul Recovery Fund raggiunto nel Gran Consiglio dello scorso 21 luglio. Un ...

Il modello da seguire per gli Stati Uniti d'Europa

Il consiglio europeo con i recovery fund da finanziarsi con gli eurobond ha preso una decisione per una volta federale. Decisione presa dopo scontri feroci tra i cosiddetti paesi frugali. In altri tem ...

Questo il commento dell'economista e docente Innovation Academy Trentino Sviluppo, Andrea Ferretti, in seguito all'accordo sul Recovery Fund raggiunto nel Gran Consiglio dello scorso 21 luglio. Un ...Il consiglio europeo con i recovery fund da finanziarsi con gli eurobond ha preso una decisione per una volta federale. Decisione presa dopo scontri feroci tra i cosiddetti paesi frugali. In altri tem ...