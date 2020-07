Reazione a Catena, puntata 24 luglio 2020: i Sarà Sarà ancora in sella, ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di venerdì 24 luglio 2020) Reazione a Catena, puntata 24 luglio 2020: altra serata davvero importante per la trasmissione record di ascolti di Rai1 con in sella al comando il gruppo dei Sarà Sarà che stanno davvero facendo bene in termini di competizioni e a loro volta raccogliendo frutti di ogni tipo, anche sul fronte della popolarità nel programma. La trasmissione di Rai1 che fa record di ascolti, come sappiamo si basa sul gioco squadre che devono accaparrarsi il montepremi tramite diversi giochi di parole. Anche oggi 24/07/2020 in onda nella puntata condotta come da programma da Marco Liorni su Rai1, il preserale di Rai1 Reazione a Catena ha appena terminato di trasmettere emozioni vibranti. Ma che cosa ... Leggi su italiasera

