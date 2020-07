Prossimo turno Serie A 2019/2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Prossimo turno Serie A 2019/2020: date e partite in programma La Serie A 2019/20 si appresta a vivere la 36ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2019/2020, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma della prossima giornata del massimo campionato italiano. Registrati su Super6 e fai il Tuo pronostico gratis 36ª Giornata (24-26 luglio 2020) Venerdì 24 luglio 2020 Ore 21.45, MILAN-ATALANTA (SKY) Sabato 25 luglio 2020 Ore 17.15, BRESCIA-PARMA (SKY) Ore 19.30, GENOA-INTER (SKY) Ore 21.45, NAPOLI-SASSUOLO (DAZN) Domenica 26 luglio 2020 Ore ... Leggi su calcionews24

tuttosport : #Juve, le combinazioni per lo scudetto nel prossimo turno - ForzAzzurri1926 : UFFICIALE - LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO! C'é anche un giocatore del Sassuolo >>> - Maxitaly69 : per quelli che hanno la memoria corta e '#atalanta merita lo scudetto' perchè ha fatto un campionato migliore della… - alex89755780 : @8cycling Il bello che le colpe stanno ricandendo di nuovo sull' allenatorre(che ha anche le sue colpe tipo hai rot… - De_Sand21 : RT @Lega_B: ???? 36^ giornata, caccia ai playoff @EmpoliCalcio, @ACChievoVerona e @V_Entella cercano di rientrare nelle prime otto. Scopri g… -