Primo venerdì di preghiera a Santa Sofia dopo 86 anni

ROMA – Si è conclusa ad Istanbul la prima preghiera del venerdì ad Hagia Sophia, il museo che il presidente Racep Tayyip Erdogan ha riconvertito in moschea dopo 86 anni. Foto e video rilanciati dai media internazionali mostrano il capo dello Stato in prima fila, accompagnato dai ministri del suo governo, partecipare alla preghiera collettiva islamica e recitare versi del Corano. All'esterno del monumento millenario, migliaia di fedeli hanno invaso le strade circostanti.

