Olio al mallo di noce: è lui il trucco segreto per prolungare l’abbronzatura! (Di venerdì 24 luglio 2020) L‘Olio al mallo di noce è l’unico in grado di garantirvi un’abbronzatura duratura, anche al rientro dal mare. Per avere una tintarella omogenea e luminosa, ma sopratutto per riuscire a mantenerla a lungo anche quando l’estate finisce, è importante aver cura del proprio corpo. Il ricambio epiteliale è inevitabile perché la pelle ha un processo naturale di eliminazione delle cellule morte: la desquamazione delle cheratinociti. Con questo fenomeno, il colorito che abbiamo ottenuto in estate, tenderà a schiarirsi pian piano, ma con questi consigli, sarete in grado di ritardare lo sbiadimento, Curiose? Iniziamo! L’Olio al mallo di noce: ecco come prolungare ... Leggi su pianetadonne.blog

Le noci, sia quelle italiane che quelle americane Pecan, sono molto conosciute, in quanto ricche di proprietà benefiche per l’organismo. Inserendo 3 noci all’interno della dieta, esse permettono di co ...

