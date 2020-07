Nubifragio in mattinata a Bergamo La strada si trasforma in fiume-Video (Di venerdì 24 luglio 2020) Dalle 6 di venerdì 24 luglio una forte precipitazione con vento, pioggia e grandine si è abbattuta sulla nostra provincia. In città a Colognola il Video di una strada completamente allagata. Leggi su ecodibergamo

MichGPS : Bellissima mattinata quindi nubifragio con #grandine mista a pioggia e ora...il #sole.....assurdo sto tempo....… -

AVVISO METEO VENETO: forti TEMPORALI IMMINENTI, rischio NUBIFRAGI, GRANDINE e VENTO

AVVISO METEO PER TEMPORALI INTENSI IMMINENTI - In mattinata un fronte temporalesco raggiungerà il Veneto: rovesci e temporali da Ovest verso Est tra mattino e primo pomeriggio sopratutto sulle medio-b ...

AVVISO METEO PER TEMPORALI INTENSI IMMINENTI - In mattinata un fronte temporalesco raggiungerà il Veneto: rovesci e temporali da Ovest verso Est tra mattino e primo pomeriggio sopratutto sulle medio-b ...