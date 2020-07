NBA – Bol Bol impressiona con i Nuggets… così tanto che arriva l’antidoping (Di venerdì 24 luglio 2020) Non si parla altro che di Bol Bol. Il lungo sudanese, scelto con la pick numero 44 del Draft 2019, ha fatto il suo esordio nel primo scrimmage di Orlando con i Denver Nuggets mettendo a segno una prestazione eccezionale. Il figlio di Manute Bol ha dato prova del suo repertorio a suon di schiacciate, triple e rimbalzi unendo fisico e una discreta tecnica che lo fa essere un lungo moderno. A fine partita Bol Bol ha messo a segno 16 punti, 10 rimbalzi, 1 assist e 5 stoppate. Prova che ha stupito tutti, al punto che l’antidoping ha bussato alla porta del ragazzo… meglio controllare che sia tutto frutto del suo straodinario talento.L'articolo NBA – Bol Bol impressiona con i Nuggets… così tanto che arriva l’antidoping SPORTFAIR. Leggi su sportfair

dchinellato : ???? Malone says as much as Bol was impressive in his first game, he can play much better: “Sky is the limit” ???? Mal… - william_r04 : Bol Bol:*16 punti, 10 rimbalzi e 6 stoppate* Nba:*test antidoping sul giocatore* Ovviamente la Nba non si è preoccu… - YVNGJXFFXRY : @metalgearzovic Comunque Bol Bol ne deve mangiare di minestrone prima di essere viable nella NBA. Fa piacere vederl… - metalgearzovic : @YVNGJXFFXRY Da quando ho visto Bol Bol i miei take sull’NBA sono diventati slander di tutti gli altri, lo amo - basketissimo : Il giocatore dei Nuggets, chiamato al draft con la quarantaquattresima scelta assoluta, è stato per un anno un ogge… -