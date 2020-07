Navio: al San Carlo di Nancy di Roma già operativo il primo robot per le protesi al ginocchio (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo l’introduzione di circa un anno fa del ‘robot da Vinci’ per la chirurgia urologica, l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma (Gruppo GVM) è il primo ad introdurre nella Capitale il sistema Navio e l’unico a dotarsene in modo stabile tra le regioni limitrofe e il Centro Sud. Il San Carlo di Nancy diventa così punto di riferimento del Centro Sud Italia per la chirurgia robotica. “Un impianto di protesi al ginocchio eseguito con il robot -commenta il dott. Mario Tartarone, Direttore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale San Carlo di Nancy- equivale ad un vestito di alta ... Leggi su romadailynews

GVMCareResearch : All'Ospedale San Carlo di Nancy di #Roma entra in sala operatoria il NAVIO: il #robot per la #chirurgia #protesica… - tecnomedics : Al San Carlo di Nancy di Roma operativo nuovo robot NAVIO per protesi ginocchio - giuliog : RT @romatoday: 'Navio', un nuovo robot entra in sala operatoria all’ospedale San Carlo di Nancy - romatoday : 'Navio', un nuovo robot entra in sala operatoria all’ospedale San Carlo di Nancy - salutedomani : Chirurgia ortopedica robotica: in sala operatoria l’innovazione del sistema NAVIO per artrosi e protesi del ginocch… -

Ultime Notizie dalla rete : Navio San Navio: al San Carlo di Nancy di Roma già operativo il primo robot per le protesi al ginocchio RomaDailyNews Robotica, San Carlo di Nancy: con Navio 150 impianti di protesi del ginocchio entro il 2020

ROMA - Un nuovo robot entra in sala operatoria all'Ospedale San Carlo di Nancy, ospedale di Roma accreditato con il Ssn: si tratta del sistema robotico Navio per la chirurgia protesica del ginocchio, ...

Chirurgia robotica a Roma > San Carlo di Nancy riferimento per il centro-sud: operativo il nuovo robot NAVIO per protesi ginocchio

Il robot permette interventi personalizzati e precisione estrema che si traducono in vantaggi per il paziente, con degenze ridotte, recupero post-operatorio rapido e protesi più longeve Roma, 23 lugli ...

ROMA - Un nuovo robot entra in sala operatoria all'Ospedale San Carlo di Nancy, ospedale di Roma accreditato con il Ssn: si tratta del sistema robotico Navio per la chirurgia protesica del ginocchio, ...Il robot permette interventi personalizzati e precisione estrema che si traducono in vantaggi per il paziente, con degenze ridotte, recupero post-operatorio rapido e protesi più longeve Roma, 23 lugli ...