Milan-Atalanta 1-1, a Calhanoglu risponde Zapata (Di sabato 25 luglio 2020) Finisce 1-1 il big match tra Milan e Atalanta, con i nerazzurri ora a -5 dalla Juventus, al termine di una partita combattuta dalla quale non esce la regina dell'estate tra le due squadre con il miglior score del dopo lockdown. Un 1-1 che avvicina la Juventus al nono scudetto di fila (5 i punti di vantaggio sugli orobici prima della partita contro la Sampdoria), espone la squadra di Gasperini al sorpasso al secondo posto da parte dell’Inter (a -2 prima dell’impegno in casa del Genoa) e frena i rossoneri nella rincorsa al quinto posto (quello per l'accesso diretto ai gironi di Europa League), occupato dalla Roma (a +1 prima di ricevere la Fiorentina). Privo dell’infortunato Romagnoli e degli squalificati Theo Hernandez e Bennacer, Pioli schiera il solito 4-2-3-1: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; ... Leggi su ilfogliettone

