Matrimonio al Sud: trama, cast e curiosità sulla commedia del 2015 (Di venerdì 24 luglio 2020) Matrimonio al Sud andrò in onda oggi alle ore 21,30 su Italia Uno. Il film è una commedia italiana del 2015 con protagonista Massimo Boldi. Ecco tutti i dettagli e qualche curiosità. Matrimonio al Sud: trailer, trama e curiosità Matrimonio al Sud è un film commedia del 2015. Il film è ambientato nel Sud Italia, nel paese immaginario di San Valentino a Mare. Il nome viene dal paese di Polignano a Mare in Puglia, dove effettivamente si sono svolte le riprese e il paese campano di San Valentino Torio in Campania. Il film fu il secondo di Massimo Boldi dopo l’addio ai cinepanettoni e a De Sica. Il film uscì nelle sale a novembre 2015. Il cast era ... Leggi su nonsolo.tv

periodicodaily : Matrimonio al Sud: Recensione, Trama, Cast ~ Spettacolo Periodico Daily #staseraintv #24luglio - SpettacolandoTv : #MatrimonioalSud | con Massimo Boldi e Biagio Izzo questa sera su Canale 5 - TvItaMemories : #StaseraInTv (24 luglio 2020) #Rai1 - #IMiglioriDeiMiglioriAnni #Rai2 - Desideri Proibiti #Rai3 - #LaGrandeStoria… - Astralus : Stasera in tv: 'Matrimonio al Sud' su Italia 1 - cineblogit : Stasera in tv: 'Matrimonio al Sud' su Italia 1 -