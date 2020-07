Koulibaly: “Vincere a Napoli è speciale, con il Sassuolo gara giusta in vista del Barça” (Di venerdì 24 luglio 2020) Kalidou Koulibaly ha parlato in una lunga intervista in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole del difensore azzurro: “Abbiamo ancora tre partite da giocatore e dobbiamo finire bene questa stagione, sono tre partite molto interessanti. Dobbiamo giocare al 100% e vincere queste partite. Dobbiamo poi migliorare e cambiare la mentalità, perché solo quello ci può fare andare avanti. Barcellona? Sarebbe molto importante andare a Lisbona, non dobbiamo avere timore e poi le partite sono secche e possiamo vincere contro qualsiasi squadra. Domani contro il Sassuolo sarà la partita giusta per preparare la sfida contro il Barça, sarà un bell’allenamento per la sfida in Champions perché loro palleggiano molto e spesso ... Leggi su alfredopedulla

