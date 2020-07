Inter, due big sacrificabili: possibili scambi per realizzare i sogni di Conte (Di venerdì 24 luglio 2020) Segnali di mercato dalla formazione di Antonio Conte nella sfida contro la Fiorentina pareggiata per 0-0? Secondo Tuttosport, le esclusioni di Milan Skriniar e Marcelo Brozovic dall'undici titolare dell'Inter rappresenterebbero un chiaro messaggio alla società e anche ai due ragazzi. Skriniar non si è adattato al 100% alla difesa a 3 di Conte, Brozovic, secondo alcuni, si pesta i piedi con Eriksen. Skriniar e Brozovic sarebbero finiti nella lista dei giocatori sacrificabili: l'Inter potrebbe... Leggi su 90min

Inter : ?? | FOTOGALLERY La pioggia, due pali, tante chance ma nessun gol: tutte le foto di #InterFiorentina ???? Qui la g… - FBiasin : Giocatori associati all’#Inter negli ultimi due mesi: tutti. Giocatori non associati all’#Inter negli ultimi due m… - OfficialASRoma : 'Questa sera abbiamo perso due punti'. Le parole di Paulo Fonseca dopo il pareggio interno contro l'Inter ??… - NonCapiscer : RT @FeliceRaimondo: 'Il mio nome è Bond. Inter Bond'. Filosofie diverse per i due clubs di Milano. Uno reperisce risorse aumentando i debit… - nsct01 : RT @FeliceRaimondo: 'Il mio nome è Bond. Inter Bond'. Filosofie diverse per i due clubs di Milano. Uno reperisce risorse aumentando i debit… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter due Nel segno dell'innovazione: nasce Inter Podcast, da oggi disponibili i primi due show ufficiali del Club nerazzurro Inter Official Site Ferie contratto interinali chi le decide e come funzionano. Quanti giorni spettano e come sono pagate

Secondo e norme in materia, i diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore non possono essere lesi e tra questi rientra appunto quello della fruizione delle ferie. Quando si parla di contratto i ...

Covid, il Cotugno torna a riempirsi: riattivata anche la Rianimazione

L’aumento di casi di coronavirus preoccupa e non poco non solo il Governatore della Campania De Luca ma anche i medici napoletani. Sono 14 le persone ricoverate al Cotugno di Napoli, l’ospedale napole ...

Secondo e norme in materia, i diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore non possono essere lesi e tra questi rientra appunto quello della fruizione delle ferie. Quando si parla di contratto i ...L’aumento di casi di coronavirus preoccupa e non poco non solo il Governatore della Campania De Luca ma anche i medici napoletani. Sono 14 le persone ricoverate al Cotugno di Napoli, l’ospedale napole ...