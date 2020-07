Incidente ad Arzachena, due persone finiscono in ospedale (Di venerdì 24 luglio 2020) , Visited 240 times, 240 visits today, Notizie Simili: Escono fuori strada e finiscono in un fossato, due… Dopo l'incendio della nave i vigili del fuoco… Altra giornata di incendi oggi in Sardegna:… ... Leggi su galluraoggi

ARZACHENA. Incidente sulla 125 a pochi chilometri da Arzachena con alcuni feriti ma per fortuna non gravi. Intorno alle 14,20 c'è stato uno scontro fra due auto in località Mulino: coinvolte una Golf ...

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, verso le 14:20 circa, ad Arzachena, in località Mulino dove è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del posto. Nel sinistro s ...

