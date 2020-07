Il vero dramma dei fondi Ue: non sappiamo che farci (Di venerdì 24 luglio 2020) 00:00 “Conte assediato sui fondi Ue” titola il Corriere della Sera e ha buone ragioni per scriverlo: sia opposizione sia governo vogliono mettere bocca sui 209 miliardi. Mentre Il ministro Patuanelli chiede una sostanziale detassazione delle imprese, parole simile le usa anche Giorgia Meloni. 02:05 Il ministro Boccia invece continua con la retorica del sud mentre Giorgio La Malfa propone di affidare i soldi a un tecnico esperto come Mario Draghi. 03:03 Ursula von der Leyen spiega che l’Italia deve rispettare i patti e spendere bene i suoi soldi. Grazie per il consiglio Ursula! 03:30 Il Mes continua a dividere la maggioranza e Paolo Gentiloni spiega perché andrebbe preso… 04:40 Avvenire continua la sua sacrosanta battaglia contro la pandemia sociale e ci spiega i 600 mila posti di lavoro persi. Toc toc: peccato che si dimentica dei ... Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : #Conte assediato sui fondi #UE: sia opposizione che #Governo vogliono mettere bocca sui 209 miliardi. Ma c'è la… - LBoschetti : Il vero dramma dei fondi Ue: non sappiamo che farci - Gingor2 : RT @NicolaPorro: #Conte assediato sui fondi #UE: sia opposizione che #Governo vogliono mettere bocca sui 209 miliardi. Ma c'è la #vonderLey… - EliElielba : RT @NicolaPorro: #Conte assediato sui fondi #UE: sia opposizione che #Governo vogliono mettere bocca sui 209 miliardi. Ma c'è la #vonderLey… - picardi65 : Il vero ' RAZZISMO ' sta anche nel mondo dei disabili se ti chiami #zanardi vieni ricoverato in una struttura riabi… -

Ultime Notizie dalla rete : vero dramma Il vero dramma dei fondi Ue: non sappiamo che farci Nicola Porro Toni Servillo, Alba Rohrwacher e Silvio Orlando protagonisti del dramma carcerario Dall’interno di Leonardo Di Costanzo

Il nuovo lavoro di finzione del documentarista italiano Leonardo Di Costanza sarà un dramma carcerario dal titolo Dall’interno, con per la prima volta protagonisti noti come Alba Rohrwacher, Toni Serv ...

Benjamin Mascolo, il dramma: ‘Due settimana in terapia intensiva per una malattia rara’, la confessione choc

Sul suo canale social ufficiale, Benjamin Mascolo ha confessato un vero e proprio dramma del suo passato: la rivelazione choc dopo anni. In coppia con Federico Rossi, Benjamin Mascolo forma una delle ...

Il nuovo lavoro di finzione del documentarista italiano Leonardo Di Costanza sarà un dramma carcerario dal titolo Dall’interno, con per la prima volta protagonisti noti come Alba Rohrwacher, Toni Serv ...Sul suo canale social ufficiale, Benjamin Mascolo ha confessato un vero e proprio dramma del suo passato: la rivelazione choc dopo anni. In coppia con Federico Rossi, Benjamin Mascolo forma una delle ...