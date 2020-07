“Ho amato una donna”. Barbara Alberti, a 77 anni, lascia tutti di stucco: è lei stessa a raccontare tutto (Di venerdì 24 luglio 2020) Barbara Alberti, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip lascia emergere un’altra ‘faccia’ di se stessa. Lo ha rivelato durante un’intervista rilasciate su Il Foglio. L’ex gieffina ha fornito dettagli molto interessanti sui propri gusti ‘sessuali’. Lo confessa così, con la schiettezza e la disinvoltura di una donna che conosce il fatto suo e non si preoccupa più troppo dell’opinione pubblica. Diretta e senza veli, Barbara Alberti si lascia andare ad una dichiarazione choc che lascia tutti sorpresi. Esperienze importanti, che hanno segnato la vita della nota scrittrice, concorrente sicuramente molto discusso che ha preso parte al reality show, decidendo di ... Leggi su caffeinamagazine

