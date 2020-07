Harry e Meghan, assediati con i droni fanno causa ai paparazzi (Di venerdì 24 luglio 2020) Harry e Meghan avevano deciso di trasferirsi in America (anche) per proteggersi dalla stampa, ma i paparazzi Made in USA sono anche più agguerriti dei colleghi inglesi. Da quando si sono sposati, con un Royal Wedding che ha letteralmente fatto la storia, Harry e Meghan sono stati uno dei bersagli preferiti dalla stampa internazionale ma, naturalmente, erano … L'articolo Harry e Meghan, assediati con i droni fanno causa ai paparazzi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

