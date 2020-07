Giovedì nuova assemblea di A: si decide sui fondi (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo lo slittamento di qualche giorno, da oggi a lunedì, del termine fissato dalla Lega Serie A per le offerte vincolanti dei fondi di investimento interessati a una partnership nella media company, le proposte che giungeranno in via Rosellini saranno analizzate dai club in un’assemblea fissata per il prossimo giovedì, 30 luglio. Si tratterà della … L'articolo Giovedì nuova assemblea di A: si decide sui fondi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

