Genoa, Nicola: “Vogliamo la salvezza più di ogni altra cosa” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Chiedo ai miei ragazzi di compiere un ultimo sforzo perchè vogliamo la salvezza più di ogni altra cosa“. Queste le parole di Davide Nicola in vista della partita tra Genoa e Inter, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. “Sicuramente aver vinto con la Samp ci ha gratificati perché sappiamo di aver fatto felici i nostri tifosi che stanno lottando con noi per raggiungere la salvezza – ha detto il tecnico rossoblu -. Affrontare l’Inter è importante perché tiene alta la tensione. I nerazzurri sono una squadra forte e attrezzata, ma dobbiamo provare a raccogliere piu’ punti possibili”. “Avere un competitor per la lotta salvezza tiene alta la tensione e la ... Leggi su sportface

