Esodo estivo c’è un giorno in cui dovete assolutamente evitare di partire (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo il Piano dei servizi per l’Esodo estivo sono stati previsti maggiori volumi di traffico per alcuni fine settimana di luglio e agosto prossimi. Il Piano dei servizi per l’Esodo estivo 2020 di Viabilità Italia ha previsto per la giornata dell’8 agosto un bollino nero sulle autostrade italiane. Effettivamente, i dati di traffico riferiti a … L'articolo Esodo estivo c’è un giorno in cui dovete assolutamente evitare di partire proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

