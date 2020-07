Due bambine entrano in macchina e si chiudono dentro mentre la mamma dorme: l’inspiegabile tragedia (Di venerdì 24 luglio 2020) Due bimbe muoiono chiuse dentro l’auto sotto al sole mentre la madre fa un pisolino. La tragica vicenda, apparentemente accidentale, è accaduta a Bonneville in Arkansas. La 21enne madre di una bimba di 3 anni e una di 1 anno si era coricata nel suo letto dopo aver concluso il turno di notte. Le figlie nel frattempo sarebbero sgattaiolate fuori dall’abitazione attraverso la porta sul retro, infilandosi inspiegabilmente dentro l’auto mentre la temperatura saliva velocemente oltre i 32 gradi. Quando la madre si è alzata e non ha visto più le bambine ha cominciato a chiedere ai vicini se le avevano viste, ma soltanto con l’arrivo della polizia un agente ha scorto le due bimbe rimaste chiuse dentro l’auto davanti a casa. Per la bimba di 3 ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Due bambine entrano in macchina e si chiudono dentro mentre la mamma dorme: l’inspiegabile tragedia - FQMagazineit : Due bambine entrano in macchina e si chiudono dentro mentre la mamma dorme: l’inspiegabile tragedia - Noovyis : (Due bambine entrano in macchina e si chiudono dentro mentre la mamma dorme: l’inspiegabile tragedia) Playhitmusic… - miryjane007 : RT @satelliteas: Kevin Jonas si è ormai sposato da anni con due bambine, Joe Jonas si è sposato e aspetta un bambino, Nick Jonas si è sposa… - Gioooo_exe : CARINE ZELINA E REGINA RAGA VI AMO SIETE FANTASTICHE SIETE DUE SORELLE MERAVIGLIOSE NON MERITAVATE TUTTO QUEL DOLOR… -

Ultime Notizie dalla rete : Due bambine Due bambine entrano in macchina e si chiudono dentro mentre la mamma dorme: l’inspiegabile tragedia Il Fatto Quotidiano Due bambine entrano in macchina e si chiudono dentro mentre la mamma dorme: l’inspiegabile tragedia

Due bimbe muoiono chiuse dentro l’auto sotto al sole mentre la madre fa un pisolino. La tragica vicenda, apparentemente accidentale, è accaduta a Bonneville in Arkansas. La 21enne madre di una bimba d ...

Milano, asili: scatta il piano anti-caos. Cento assunzioni d’urgenza

Cento educatrici ed educatori assunti entro settembre per far fronte al turnover. Ma soprattutto l’impegno da parte del Comune di assumere a tempo determinato il personale educativo necessario per gar ...

Due bimbe muoiono chiuse dentro l’auto sotto al sole mentre la madre fa un pisolino. La tragica vicenda, apparentemente accidentale, è accaduta a Bonneville in Arkansas. La 21enne madre di una bimba d ...Cento educatrici ed educatori assunti entro settembre per far fronte al turnover. Ma soprattutto l’impegno da parte del Comune di assumere a tempo determinato il personale educativo necessario per gar ...