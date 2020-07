De Luca “Polemica con la Lombardia inventata” (Di venerdì 24 luglio 2020) “MI vengono attribuite campagne inventate, come la polemica con la Lombardia. Rinnovo la mia solidarietà e amicizia ai concittadini Lombardi” Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca su facebook. pc/com L'articolo De Luca “Polemica con la Lombardia inventata” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

