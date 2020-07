Dario non è più tornato a casa dei nonni: scomparso a Diano Marina (Di venerdì 24 luglio 2020) Il giovane torinese, 16 anni, ha lasciato gli amici in piazza a mezzanotte ma poi non ha fatto più ritorno a casa dove ad attenderlo c’erano i nonni. La Liguria è in allerta. Ore di apprensione in Liguria, a Diano Marina, in provincia di Imperia: da ieri non si hanno più notizie di Dario, sedicenne di Chieri, in provincia di Torino. Intorno alla mezzanotte ha lasciato il gruppo di amici con i quali era uscito e si è allontanato dalla piazza del comune ligure, dove si trova in vacanza. Il 16enne sarebbe dovuto tornare a casa dove è in vacanza dai nonni da una decina di giorni e ha mandato un messaggio alla madre. Ma al momento di lui non si hanno tracce. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai ... Leggi su chenews

