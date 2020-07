Cuoco ubriaco scaraventa tavoli in strada, poi aggredisce i carabinieri (Di venerdì 24 luglio 2020) A Lignano Sabbiadoro durante la notte del 21 luglio, in zona Pineta, un Cuoco stagionale è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale Stazione. A far scattare l’arresto le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ubriachezza e danneggiamento. Oggi arriva la convalida dell’arresto. Sono A.P. le iniziali del 31enne … L'articolo Cuoco ubriaco scaraventa tavoli in strada, poi aggredisce i carabinieri proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

