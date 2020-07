Chris D’Elia di You licenziato da Netflix dopo le accuse di molestie sessuali: cancellata la sua serie comica (Di venerdì 24 luglio 2020) Chris D'Elia affronta i contraccolpi delle numerose accuse di molestie sessuali nei confronti di giovani ragazze, tra cui anche delle minorenni, emerse sui social lo scorso giugno: la serie che avrebbe dovuto realizzare per Netflix, in conseguenza dello scandalo che lo ha travolto, non vedrà la luce. Chris D'Elia si è visto cancellare il suo progetto in sviluppo per Netflix, una serie comica alla quale stava lavorando insieme a Bryan Callen. Un portavoce della piattaforma streaming ha confermato l'indiscrezione apparsa in primo luogo sul Los Angeles Times, che ha riportato per primo la notizia della cancellazione della serie a cui l'attore stava lavorando. La decisione arriva sulla ... Leggi su optimagazine

