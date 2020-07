Caso camici in Lombardia, indagato il governatore Attilio Fontana (Di venerdì 24 luglio 2020) Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato dalla Procura di Milano. SI tratta dell'inchiesta aperta sulla fornitura da 500mila euro di camici e altro materiale della società Dama spa gestita dal cognato di Fontana, Andrea Dini - anche lui indagato - e di cui la moglie Roberta Dini ha una quota di minoranza. Secondo quanto sdisi apprende si indaga per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. Leggi su iltempo

