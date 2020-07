Calhanoglu smentisce: «Via dal Milan? Troppe fake news» (Di venerdì 24 luglio 2020) Calhanoglu smentisce le voci che lo vedrebbero allontanarsi dal Milan e dunque non rinnovare il contratto con i rossoneri per l’anno prossimo Calhanoglu smentisce sui social le voci che lo vedrebbero allontanarsi dal Milan e dunque non rinnovare il contratto con i rossoneri per l’anno prossimo. Troppe fake news- “Oggi Troppe fake news sui giornali”. Così scrive il centrocampista del Milan dopo che in mattinata si era sparsa la notizia di un suo possibile mancato rinnovo, al fine di tornare in Germania all’Herta o al Lipsia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Calha su Instagram: “Troppe fake news”

“Troppe fake news sui giornali” con queste parole Hakan Calhanoglu ha smentito le voci sul suo futuro. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, aveva sollevato dubbi sul futuro del giocato ...

