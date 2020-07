Calhanoglu e Donnarumma fermano l’Atalanta: il Milan strappa il pari 1-1 (Di venerdì 24 luglio 2020) Era il match più atteso, la sfida tra le due formazioni più in forma dal ritorno in campo. Milan-Atalanta non ha deluso le aspettative. Rossoneri e nerazzurri si sono dati battaglia in un match molto equilibrato, terminato con un pareggio giusto per le occasioni create da entrambe le parti. Il risultato penalizza la rincorsa della Dea verso il secondo posto e, forse, spegne definitivamente ogni speranza di tenere vivo il discorso scudetto. Il Milan, dal canto suo, rischia di veder scappar via la Roma nella lotta per il quinto posto.LA GARAIn avvio è l'Atalanta a muoversi meglio. Gomez e Zapata si fanno vedere minacciosi dalle parti di Donnarumma. Eppure al primo affondo fa centro il Milan con Calhanoglu: conclusione perfetta da calcio da fermo e palla all'incrocio dei pali. Lo ... Leggi su itasportpress

