Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli sta per chiudere per Victor Osimhen e pressa per Jeremie Boga (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Calciomercato azzurro si sta scatenando sempre di più. Victor Osimhen sarà un nuovo calciatore del Napoli. A rivelarsi decisivo è stato l’ultimo rilancio di Aurelio De Laurentiis per convincere l’attaccante con un un ingaggio da 4 milioni di Euro a stagione bonus compresi (3,5 di ingaggio fisso e 500mila di bonus). Al Lille per la cessione andranno circa 60 milioni. Le parti che si stanno scambiando i documenti utili a rendere ufficiale l’operazione attraverso la firma dei contratti. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare al massimo nelle prossime 72 ore. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli - Boga, gli aggiornamenti - DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - MondoNapoli : Ag. Sepe: 'Piace al Napoli, potrebbe arrivare solo in un caso. Su Faraoni...' - - Fprime86 : RT @cmdotcom: Inter, Conte: 'Meno riposo di Napoli e Atalanta, arriveremo in Europa tirati. Eriksen? Può fare quello che vuole' https://t.c… -