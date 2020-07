Buon compleanno Jennifer Lopez, regina di bellezza a 51 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Icona di stile e bellezza da intere decadi, Jennifer Lopez compie oggi 51 anni. Ed è un efficacissimo esempio di come il passare del tempo non va temuto se ci si prende cura di se stesse a prescindere dagli impegni. Lo stile di Jennifer Lopez sfoglia la gallery La skincare e l’inconfondibile “glow” Quando dici JLo dici effetto glow, leggi anche: pelle radiosa e splendente. Come fa la star a sfoggiare un’epidermide di questo tipo anche adesso che è nel club delle ... Leggi su iodonna

team_world : 23 luglio 2010 - 23 luglio 2020?? •5 ragazzi •5 album •decine di canzoni •milioni di fan •miliardi di emozioni B… - DavidSassoli : Buon #compleanno, Presidente #Mattarella: grazie per il suo equilibrio e la sua saggezza. - virginiaraggi : Auguri di buon compleanno al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua guida ci ispira nel lavor… - VeronicaAlestra : Buon compleanno ?? Giovanni Ferrari #paolaturci #giovanniFerrari #birthday #24luglio @paolaturci @GiovanniFerrar - StefanoLagna : Buon Compleanno Amore mio ???????????? @robyrob2015 -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Buon compleanno, Alberto! Il Capoluogo Buon compleanno, principe George: le foto più belle del primogenito di William e Kate

Recentemente la donna, che è una psicoterapeuta e autrice, ha raccontato quanto l’ometto di casa sia “divertente ed esuberante”. Nuovo compleanno per il Principino George, che ha compiuto 7… Leggi ...

Compleanno Mattarella, plauso politica, boom social

“Garbo”, “gentilezza” , “umanità” e soprattutto “autorevolezza”. Sergio Mattarella si conferma il politico più amato e gli italiani gli rendono merito – attraverso i social – nel giorno del suo comple ...

Recentemente la donna, che è una psicoterapeuta e autrice, ha raccontato quanto l’ometto di casa sia “divertente ed esuberante”. Nuovo compleanno per il Principino George, che ha compiuto 7… Leggi ...“Garbo”, “gentilezza” , “umanità” e soprattutto “autorevolezza”. Sergio Mattarella si conferma il politico più amato e gli italiani gli rendono merito – attraverso i social – nel giorno del suo comple ...