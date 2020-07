Belen e Stefano, niente saluto in aeroporto e la mamma prende le parti della figlia (Di venerdì 24 luglio 2020) Continua il mistero della fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra i due sembrerebbe essere finita molto male, il rapporto ora è glaciale ma i motivi di tale rottura restano ancora un’incognita per tutti. La showgirl argentina ha più volte cercato di mandare messaggi criptici sui social, senza però entrare nel … L'articolo Belen e Stefano, niente saluto in aeroporto e la mamma prende le parti della figlia Leggi su dailynews24

