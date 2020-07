Antonella Elia tradita da Pietro | Bacio inaspettato a Temptation Island (Di venerdì 24 luglio 2020) Antonella Elia non si aspettava minimamente un cambio di comportamento di Pietro Delle Piane all’interno del villaggio dei fidanzati. Quest’ultimo dopo aver visto il comportamento della sua fidanzata ha deciso di cambiare decisamente il suo modo di fare con le tentatrici, lasciandosi andare a rivelazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato. Durante la puntata andata in onda poco fa, Antonella Elia si è mostrata molto turbata nel vedere il suo fidanzato Pietro Delle Piane avvicinarsi sempre di più alle tentatrici, spiegando alcuni punti fondamentali della sua relazione con la sua fidanzata. La Elia più volte ha spiegato quanto per lei sia fondamentale il suo ex fidanzato con cui, condivide tutto nonostante la loro storia d’amore ... Leggi su giornal

