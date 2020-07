Alex Zanardi è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano, in condizioni instabili (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 24 luglio Alex Zanardi è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano a causa dell’instabilità delle sue condizioni cliniche. Zanardi, campione paralimpico, aveva riportato diversi traumi in un incidente avvenuto durante una gara di Leggi su ilpost

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - Gazzetta_it : #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - tusciaweb : Zanardi torna in terapia intensiva, il medico: “Condizioni instabili” Milano - Alex Zanardi torna in terapia - occhio_notizie : Alex Zanardi in condizioni instabili: trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano -