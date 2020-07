Xbox Game Showcase: il nuovo Fable è finalmente realta! (Di giovedì 23 luglio 2020) I sogni e le speranze dei fan si sono realizzati. Durante l’Xbox Game Showcase è stato annunciato il nuovo capitolo della serie Fable Dopo tanti, troppi, rumor sullo sviluppo di un nuovo capitolo della serie di Fable, finalmente arriva l’annuncio ufficiale. Si tratta infatti di uno dei grandi annunci dell’Xbox Game Showcase, che ha scosso tutti gli affezionati della storica saga action-RPG. Insomma una bella esclusiva che si aggiunge al catalogo di Microsoft, che sta puntando tanto sui nuovi studi acquisiti negli scorsi anni. Potete trovare qui sotto il trailer del nuovo Fable. Il nuovo Fable annunciato ... Leggi su tuttotek

