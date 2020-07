Trading Paint - Oltre la leggenda, la recensione: Travolta e Madsen, dai fratelli Vega a rivali in pista (Di giovedì 23 luglio 2020) La recensione di Trading Paint - Oltre la leggenda: i due attori "tarantiniani" sono piloti rivali in gare di auto su sterrato, ma il film di Karzan Kader funziona poco ed emerge soprattutto la nostalgia per i loro ruoli in Pulp Fiction e Le iene. C'erano una volta i fratelli Vega. E c'erano una volta anche John Travolta e Michael Madsen. Niente paura, i due attori ci sono ancora: il problema è perché, come vedremo nella recensione di Trading Paint - Oltre la leggenda, due star di questo calibro, che hanno avuto vette sicuramente elevate nella loro carriera, ma anche cadute burrascose, si perdano a girare un prodotto ... Leggi su movieplayer

KochMediaIT : John Travolta e Michael Madsen sono i protagonisti di #TradingPaint, un action ad alta velocità, disponibile in DVD… -

Ultime Notizie dalla rete : Trading Paint Trading Paint - Oltre la leggenda, la recensione: Travolta e Madsen, dai fratelli Vega a rivali in pista Movieplayer.it Trading Paint - Oltre la leggenda, la recensione: Travolta e Madsen, dai fratelli Vega a rivali in pista

Trading Paint - Oltre la leggenda: John Travolta in una scena del film C'erano una volta i fratelli Vega. E c'erano una volta anche John Travolta e Michael Madsen. Niente paura, i due attori ci ...

Trading Paint - Oltre la leggenda 2019

Nella nostra rubrica mensile Blu-ray-DVD le recensioni di: Il richiamo della foresta, Burning - L'amore brucia, Trading Paint - Oltre la Leggenda, Operation Mekong, Kill Chain - Uccisioni a catena, Cr ...

Trading Paint - Oltre la leggenda: John Travolta in una scena del film C'erano una volta i fratelli Vega. E c'erano una volta anche John Travolta e Michael Madsen. Niente paura, i due attori ci ...Nella nostra rubrica mensile Blu-ray-DVD le recensioni di: Il richiamo della foresta, Burning - L'amore brucia, Trading Paint - Oltre la Leggenda, Operation Mekong, Kill Chain - Uccisioni a catena, Cr ...