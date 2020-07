Svelati gli ultimi numeri di Immuni: dal 13 luglio ad oggi sono state 23 le persone allertate (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio) Durante il question time al Senato la ministra dell’Innovazione Paola Pisano ha diffuso i numeri effettivi di Immuni, l’app per contenere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus sviluppata da Bending Spoons. Secondo le dichiarazioni della ministra, dal 13 luglio sono 23 le persone che hanno ricevuto la notifica dell’app che segnala l’avvenuto contatto con un positivo: «I soggetti positivi in possesso dell’applicazione che hanno acconsentito a inviare il messaggio di notifica sono 46, dal 13 luglio ad oggi i soggetti allertati grazie a Immuni risultano essere stati 23 che hanno avuto la possibilità di conoscere il rischi ... Leggi su open.online

