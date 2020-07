Serie A: Lazio-Cagliari 2-1 (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - Lazio batte Cagliari 2-1, 0-1, nel secondo posticipo odierno della 35/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato nello stadio Olimpico, a Roma. I sardi erano ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Gol! Lazio - Cagliari 2-1, rete di Immobile C. (LAZ) - SkySport : LAZIO – CAGLIARI 2-1 Risultato finale ? ? #Simeone (45’) ? #MilinkovicSavic (47’) ? #Immobile (60’) ? #SerieA – 35^… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Cagliari 0-1, rete di Simeone G. (CAG) - lu_cos : RT @Max_883: 120 gol 33 assist 3 volte su 4 oltre i 20 gol in Serie A Unico nella storia a fare 30 gol in Serie A 3 trofei 1 classif… - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Festa scudetto rimandata per la Juventus che è stata sconfitta per 2-1 dall’Udinese. La Lazio batte il Cag… -