Per la Iena Monteleone nessun processo sul caso Mps: che incredibile errore in udienza (Di giovedì 23 luglio 2020) Due mesi fa l'inviato delle Iene Antonino Monteleone era stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti dell'ex consigliere di amministrazione di Banca Mps e consulente dello Ior Michele Briamonte. Il suo avvocato, Nicola Menardo, "aveva trionfalisticamente dichiarato: 'Lo scopo di questa iniziativa giudiziaria è quello di contrastare fake news che non hanno nulla a che vedere con la verità. Affronteremo il processo con questo obiettivo'. Abbiamo immediatamente replicato che il lavoro delle Iene su un'inchiesta durata mesi non poteva sbrigativamente essere liquidato come 'fake news', che quell'udienza non avrebbe dovuto svolgersi a causa dei protocolli sul Covid e si era tenuta senza che Monteleone, privo del suo avvocato di fiducia, potesse sviluppare la sua ... Leggi su liberoquotidiano

RadioRock106e6 : Uccidi ma non vuoi morire. - iena_gianni : @Biba_Shots Hahahahaha, non c'è nulla da capire, però con la misura del pisello metti in imbarazzo chiunque, e il d… - Biba_Shots : @iena_gianni Oh mio Dio! Per prima cosa do loro complessi di cazzi ora sono omofobi? .... Non capirò mai gli uomini - juvecrazia : A me poche cose fanno incazzare come una iena come leggere la gente che chiede se è necessario acquistare un biglie… - s4rc4sm_is_lif3 : @_Error_404_ che per oggi ha deciso di non parlarmi perché sa che sono una iena pronta ad uccidere qualcuno, però z… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Iena Siena, caso Rossi: nessun rinvio a giudizio per la Iena Monteleone Corriere di Siena Un weekend dirompente tra scrittori Noir, Birre in Villa, Settimana Longianese e tanti concerti

Venerdì al Chiostro di San Francesco a Cesena uno spettacolo rende omaggio alla poetessa persiana Forugh Farrokhzad. Spazio anche alle risate con lo spettacolo di burattini Il principe e il povero che ...

Dormire nei frutteti: affacci naturali esclusivi per intenditori

Svegliarsi circondato da filari colmi d’uva o da ulivi secolari, alberi di mele o di agrumi, lasciarsi inebriare dal profumo di spezie e erbe officinali coltivate tutto intorno alla camera della vacan ...

Venerdì al Chiostro di San Francesco a Cesena uno spettacolo rende omaggio alla poetessa persiana Forugh Farrokhzad. Spazio anche alle risate con lo spettacolo di burattini Il principe e il povero che ...Svegliarsi circondato da filari colmi d’uva o da ulivi secolari, alberi di mele o di agrumi, lasciarsi inebriare dal profumo di spezie e erbe officinali coltivate tutto intorno alla camera della vacan ...