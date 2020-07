Nemmeno la Juve vuole lo scudetto: l’Udinese vince al 92′ (e l’Atalanta rosica un po’) (Di giovedì 23 luglio 2020) “Se nessuno vuole vincere lo scudetto lo prendiamo noi”, dice Paratici poco prima che la Juventus perda contro l’Udinese al 90′. No, Nemmeno la Juve lo vuole questo scudetto. Lo vincerà lo stesso, alla fine, per autodistruzione controllata delle pretendenti, per inerzia. Ma intanto Sarri soffre, in attesa che l’aritmetica lo salvi. Erano tutti pronti a festeggiare il nono titolo di fila a Udine, e una volta in vantaggio con De Ligt era ormai tutto in ghiaccio, champagne compreso. E invece la Juve si imbambola, Ronaldo si inceppa, il braccino diventa un braccione. E l’Udinese prima segna il gol dell’1-1 con Nestorovski, e poi nel recupero Fofana infila un contropiede ... Leggi su ilnapolista

nicola_sl93 : @GoalItalia Io da juventino mi sono rotto un po’ il caxxo di sti scudetti vinti con squadre da serie C (intendo la… - napolista : Nemmeno la Juve vuole lo scudetto: l’Udinese vince al 92' (e l’Atalanta rosica un po’) La squadra di Sarri spreca… - filoferranti : RT @Joebike17: Tutti a dare la colpa a Sarri ma io dei giocatori scarsi come Danilo, Ramsey, bernardeschi alla Juve non li ho mai visti nem… - dallaswildlife : Domenica non sono nemmeno a casa per vedere la Juve............. - Joebike17 : Tutti a dare la colpa a Sarri ma io dei giocatori scarsi come Danilo, Ramsey, bernardeschi alla Juve non li ho mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Nemmeno Juve Juve-Lazio, Jordan Lukaku neanche in panchina: escluso per motivi disciplinari Goal.com Fofana all'ultimo respiro: l'Udinese rovina la festa Scudetto della Juve. Match point fallito

La Juventus, stasera, ha la possibilità di chiudere aritmeticamente la pratica Scudetto. Se dovesse battere l'Udinese, infatti, sarebbe campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Di fronte, però, ci so ...

Udinese-Juventus 2-1: Clamoroso alla Dacia Arena – Analisi e Pagelle

La squadra di Sarri perde a Udine contro una grande formazione friulana fortissima nella lotta difensiva. La difesa bianconera non chiude su Nestorovski e concede un gol di troppo, poi al ’90 è colpit ...

