Morte Mario Paciolla, un altro caso Regeni? Di Maio: “Poca chiarezza” (Di giovedì 23 luglio 2020) Ombre sul giallo della Morte di Mario Paciolla, molti parlano di un altro caso Regeni e Luigi Di Maio osserva: “Poca chiarezza sull’accaduto”. Arriverà nelle prossime ore in Italia, domani secondo le parole del ministro Luigi Di Maio, la salma di Mario Paciolla. Il giovane napoletano aveva 33 anni e lavorava come collaboratore dell’Onu. Le … L'articolo Morte Mario Paciolla, un altro caso Regeni? Di Maio: “Poca chiarezza” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

amnestyitalia : Anche noi abbiamo aderito a questo appello lanciato dalla Rete Accademica Europea per la Pace in Colombia (Europaz)… - kiara86769608 : RT @fanpage: Parla la moglie del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso un anno fa a Roma - PulitiElena : RT @fanpage: Parla la moglie del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso un anno fa a Roma - fanpage : Parla la moglie del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso un anno fa a Roma - Vitosideb : #veritàperPaciolla #veritàperRegeni, gli amici temono nuovo 'caso #Regeni' - Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Mario

Centri chiusi per Covid: "Così portiamo i nostri anziani al mare contro la solitudine" Il Municipio III ha lanciato un'importante iniziativa che vede protagonisti cento anziani per centri estivi diurn ...Ombre sul giallo della morte di Mario Paciolla, molti parlano di un altro caso Regeni e Luigi Di Maio osserva: “Poca chiarezza sull’accaduto”. Arriverà nelle prossime ore in Italia, domani secondo le ...