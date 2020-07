Mes, 5 Stelle e Pd si spaccano al Parlamento Ue. Grillini votano con Lega e FdI (Di giovedì 23 luglio 2020) Bruxelles, 23 lug – Il Mes spacca la maggioranza giallofucsia anche al Parlamento europeo. Mentre il ministro della Salute Speranza, insieme a Pd e Iv, è in pressing sul premier Giuseppe Conte e i 5 Stelle per utilizzare il prestito Ue per le spese sanitarie Legate all’emergenza coronavirus, dem e Grillini a Bruxelles si sono divisi su un emendamento presentato dalla Lega e dal gruppo Identità e democrazia alla risoluzione al Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio Ue straordinario del 17-21 luglio. Lega, FdI e M5S votano insieme contro Pd, Iv e Forza Italia Nello specifico, l’emendamento chiedeva di respingere un utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità “finalizzato a stimolare ... Leggi su ilprimatonazionale

