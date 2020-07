Mattanza di cetacei alle isole Faroe, la denuncia: “È un massacro, uccisi oltre 252 balene e 35 delfini in pochi giorni” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Un massacro ritualizzato“. Così il capitano Paul Watson, fondatore e presidente dell’ong Sea Shepherd che da anni si occupa della difesa e della conservazione delle risorse e della fauna marina, definisce quanto sta accadendo in questi giorni nelle isole Faroe danesi, dove è ripartita la Grindadrap, la tradizionale batttuta di caccia con cui ogni anno avviene una strage di balene e delfini. Una Mattanza in piena regola: solo negli ultimi giorni sono stati uccisi oltre 252 balene pilota a pinne lunghe e 35 delfini bianchi dell’Atlantico a Hvalba, un piccolo comune delle isole. E questi dati sarebbero solo parziali, come spiega il leader di Sea Shepherd, che è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nelle isole Faroe danesi è ripartita la Grindadrap, la tradizionale battuta di caccia con cui ogni anno vengono uccisi centinaia di cetacei e delfini. Ad alzare la voce, ancora una volta, è il capitan ...

Faroe, ritorna la tradizionale e controversa mattanza di mammiferi marini

Per la prima volta dall'inizio del 2020 la controversa caccia tradizionale Grindadrap è tornata alle Isole Faroe: 300 cetacei uccisi in poche ore.

Nelle isole Faroe danesi è ripartita la Grindadrap, la tradizionale battuta di caccia con cui ogni anno vengono uccisi centinaia di cetacei e delfini. Ad alzare la voce, ancora una volta, è il capitan ...Per la prima volta dall'inizio del 2020 la controversa caccia tradizionale Grindadrap è tornata alle Isole Faroe: 300 cetacei uccisi in poche ore.