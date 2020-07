L'ex arbitro Russo boccia Giua: "Gestione sbagliata ed errori sui rigori" (Di giovedì 23 luglio 2020) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Carmine Russo, ex arbitro italiano: “Giua non mi è piaciuto ieri per come ha gestito tecnicamente e disciplinarmente la partita perché quando si arbitr ... Leggi su tuttonapoli

