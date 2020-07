Lega: Salvini arrivato all'hotspot di Lampedusa (Di giovedì 23 luglio 2020) Lampedusa, 23 lug. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini è appena arrivato all'hotspot di Lampedusa, accompagnato dall'eurodeputata Francesca Donato. Salvini si sta informando all'ingresso sulle condizioni della struttura. I giornalisti non vengono fatti entrare all'htospt. Leggi su liberoquotidiano

Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di Quota100. L'Italia è l'unico Paese europeo che ancora non ha riconosciuto per legge la Lingua italiana dei Segni. Chi sbaglia in divisa paga più degli altri, ma nessuno osi infangare le Forze dell'Ordine. Lega aveva introdotto riconoscimento.

Ultime Notizie dalla rete : Lega Salvini Roberto Maroni torna in campo: "Oggi vado a prendere la tessere della nuova Lega di Salvini" Liberoquotidiano.it Covid e Lombardia, De Luca: “Vergognoso sciacallaggio su banale osservazione”

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sulle polemiche scatenate dalla sua frase “Milano non si ferma, poi si è fermata a contare i morti” pronunciata ieri a Sapri (Salerno) e sul ...

La sicurezza è sotto scacco: i giallorossi bloccano i taser

"Il governo blocca l'utilizzo del Taser". La denuncia arriva dal leader della Lega, Matteo Salvini, e dal responsabile del Dipartimento di sicurezza del partito, Nicola Molteni. Una direttiva del Mini ...

