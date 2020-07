Juric: «Saremo umili anche senza Amrabat e Rrahmani» – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Olimpico contro il Torino: queste le sue parole Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Olimpico contro il Torino. Queste le parole del tecnico degli scaligeri. «Noi lotteremo di nuovo per salvarci perchè il budget sarà quello. Sono consapevole che non potremo fare nessun salto di qualità il prossimo anno. Sarà un Verona umile che cercherà di salvarsi e poi dopo magari si vedrà. Perderemo due giocatori (Rrahmani e Amrabat) ma abbiamo tanti prestiti che vogliamo confermare o comprare se possibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TMW_radio : #Juric: 'Ho pensato a quanto sono stato felice quest'anno, era giusto continuare. A Verona sto bene. Saremo una squ… -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Saremo Juric: "Saremo umili anche senza Amrabat e Rrahmani" Yahoo Eurosport IT Juric: «Saremo umili anche senza Amrabat e Rrahmani» – VIDEO

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Olimpico contro il Torino. Queste le parole del tecnico degli scaligeri. «Noi lotteremo di nuovo per salvarci perchè il budget sarà ...

Juric: ''Saremo umili anche senza Amrabat e Rrahmani''

RCS MediaGroup S.p.A.

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Olimpico contro il Torino. Queste le parole del tecnico degli scaligeri. «Noi lotteremo di nuovo per salvarci perchè il budget sarà ...RCS MediaGroup S.p.A.